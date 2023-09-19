«Помогите нам!» – Зеленский пугает ООН российским искусственным интеллектом и климатическим оружием
Российская армия уже успешно использует дроны и кибероружие, а вскоре приспособит для войны искусственный интеллект и климат.
Об этом в ходе выступления на генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия превращает в руины многое даже без ядерного оружия, но результат один и тот же – мы видим, как на Украине города и сёла стираются с лица земли, мы видим войну беспилотников, видим возможные последствия распространения войны в киберпространстве.
Искусственный интеллект может быть обучен воевать прежде, чем он научится помогать человечеству.
Слава Богу, люди ещё не научились использовать климат как оружие. Мы понимаем, что экстремальная погода будет влиять на человечество, и некоторые государства будут использовать результаты этого в качестве оружия», – сказал Зеленский.
По его мнению, весь мир должен помогать Украине.
«Мы все видели, как люди на улицах Нью-Йорка и других городов мира вышли на акции против изменения климата. И когда люди в разных странах гибнут от стихийных бедствий, когда и страны исчезают под водой, торнадо, и опустынивание захватывают новые территории – когда это происходит, одна неестественная катастрофа в Москве решила развязать войну и погубить десятки тысяч людей.
Мы должны остановить это. Мы должны действовать единым брасом, победить агрессора, и направить все наши возможности на решение этих вызовов», – разглагольствовал кокаиниум-фюрер.
Спасибо!
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