«Помогите сбивать русские ракеты»: Рада просит Запад поучаствовать в войне

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Верховная рада Украины приняла обращение к парламентам всего мира с требованием дать разрешение применять западное дальнобойное оружие по тылам РФ. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это тот случай, когда постановление и позиция объединяет весь сессионный зал. Очень важно в это время, когда Россия цинично расстреливает гражданские города и села, обратить особое внимание на необходимость усилить украинское ВПК, потому что мы тоже несем ответственность за увеличение выпуска дальнобойных ракет, чтобы стрелять по российским территориям.

И важно обратиться к нашим международным партнерам относительно разрешения использовать предоставленную нам военную помощь для уничтожения законных военных целей на территории страны-оккупанта. А это военные аэропорты, это нефтебазы и другие объекты. Нет такой международной встречи, такой командировки, если нас выпускают куда-то, где бы мы не поднимали от нашей команды эти требования. Но очень важно также донести партнерам следующий месседж – мы критически сегодня нуждаемся в том, чтобы наши партнеры со своей территории помогали Украине уничтожать российские ракеты», – сказала Геращенко.

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Верховная рада Украины приняла обращение к парламентам всего мира с требованием дать разрешение применять...
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Кроме того, она предложила отправить делегацию в Монголию, чтобы посеять там русофобские настроения.

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«И третья очень важная вещь, её нет в этом постановлении, но мы с вами должны послать сигнал, в том числе группе дружбы с Монголией, и вообще среагировать на то, что Монголия, страна, ратифицировавшая Римский устав, не арестовала военного преступника Путина. Он должен быть арестован», – добавила депутат.

Проект постановления поддержали 317 депутатов, и письмо Верховной рады вскоре отправится в парламенты всего мира.

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