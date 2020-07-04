Помогите спасти нашего журналиста: Игорь, живи!

04.07.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Постоянный автор «ПолитНавигатора» – известный одесский журналист Игорь Плисюк находится в реанимации в тяжелейшем состоянии. «Скорая» увезла его с «признаками инсульта», однако в больнице выяснилось, что дело в другом.

«3 июля Игорю провели срочную операцию. В результате разрыва опухоли кишечника развился перитонит. Состояние крайне тяжелое. Нужно 20 банок альбумина 100 мл 10%. Уже куплено 4», — написала в Фейсбуке супруга журналиста Асмик Гаряка.

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К сожалению, перитонит привел к сепсису, общему заражению крови. Чтобы вернуть Игоря с того света необходимы дорогостоящие лекарства. Денег на них у семьи нет, как не может быть их у всех порядочных людей страны «победившей демократии».

По сути, сейчас программа максимум — реанимировать человека. Однако деньги нужны и на последующие диагностику и реабилитацию.

Игорь Плисюк вел авторскую колонку на нашем сайте с начала его основания. Его фирменное фото с трубкой и в шляпе всегда было гарантией качества. Он писал правду из Одессы. Он не боялся писать ее, несмотря на то, что каждая новая заметка могла привести к визиту СБУ, не говоря уже о постоянном моральном прессинге со стороны «небратьев».

И лишь последние месяцы он выпал из писательской обоймы — зимой похоронил маму, тогда же и пошатнулось здоровье. Никто только не ожидал, на сколько… Даже он сам, хотя и врач по первому образованию. 11 июня Игорю исполнилось 59 лет.

Игорь Плисюк — известный в Одессе человек, публицист и историк, в прошлом автор и ведущий авторских исторических программ на местном телевидении. После череды майданов такие люди остались не у дел, я бы сказала наедине — но с самым главным, своей совестью! Не предали читателей. Работали и жили для них.

Карты банков Украины, на которые можно перевести средства для спасения Игоря Плисюка:

Банк «Восток»: 5235 0207 0041 7748 – супруга Асмик Гаряка.

«Монобанк»: 4441114421623057 – дочь Анастасия Игоревна Плисюк.

Для читателей из России – карта Сбербанка РФ 5469380053262415 – Сергей Степанов, редактор “ПолитНавигатора”