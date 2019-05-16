Помойки и нищета – в Раде описали положение дел на Украине

16.05.2019, Киев, Владимир Гладков

«Европейская» Украина превратилась в настолько грязную помойку, что значительную часть её территорий необходимо объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил экс-спикер парламента, ныне народный депутат Владимир Литвин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если предметно посмотреть на ситуацию на Украине, то нам надо значительную часть территорий объявить территорией чрезвычайной экологической ситуации. Особенно с учётом того, что, кроме всего прочего, осталось много пестицидов и всяких химикатов после того, как развалились коллективные хозяйства. Они, в лучшем случае, где-то прикопаны.

Я не говорю уже о том, что сегодня территория Украины превратилась в тотальные помойки. И те потуги, которые сегодня осуществляются с целью переработки, утилизации этих опасных отходов, абсолютно не скоординированы, не имеют соответствующего государственным запросам масштабов, и, по большей части, они касаются тех людей, которые называются подвижниками», – отметил Литвин.

В свою очередь, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко рассказал, как власть вытягивает из и без того нищих украинцев последние средства к существованию.

«Вчера я был в селе Гориславцы Кременчугского района Полтавской области. Семья Татьяны Сагайдак, пятеро детей. Живут пятеро детей, держат пять коров, цены на молоко нет, есть нечего, и живут в небольшом в небольшом четырёхкомнатном мамином доме. Заплатить за газ и за электричество, за коммунальные услуги.

И эти пятеро детей Татьяны Сагайдак должны платить 10 тысяч гривен в месяц, чтобы глава «Нафтогаза» Коболев получал зарплату 5 миллионов в месяц, и полтора миллиарда гривен премии. Вот, откуда берутся эти космические зарплаты и премии – с таких семей, как Татьяны Сагайдак в Полтавской области. И каждая украинская семья должна заплатить эти космические цены за коммуналку, за газ, чтобы кто-то набивал себе карманы и устанавливал космические зарплаты», – возмутился Ляшко.