Помощь одесскому журналисту Игорю Плисюку: Врачи сообщили о положительной динамике

07.07.2020, Одесса, Максим Карпенко

Читатели «ПолитНавигатора» откликнулись на призыв и прислали значительные денежные средства на лечение известного одесского журналиста Игоря Плисюка, который накануне попал в реанимацию после продолжительной болезни.

Только на российскую карту редактора Сергея Степанова пришло свыше 60 тысяч рублей. Все средства перечислены в Одессу дочке Плисюка Анастасии для приобретения лекарств – в отличие от России, в больницах на Украине пациенты приобретают их за свой счет (как и шприцы, марли, гипсы и прочие расходные материалы).

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Супруга журналиста Асмик Гаряка сообщила, что врачи говорят о положительной динамике – Игорь еще находится в реанимации, но уже утром говорил с хирургом.

«Обеспечением Игоря лекарствами занимаемся мы трое – сын Игорь Игоревич, Настя и я. В 10 утра понедельника мы поговорили с хирургом, и он сказал, что есть положительная динамика, может, завтра переведут в его отделение. Сейчас он в интенсивной терапии, и там его нельзя навещать, а в хирургии обычные палаты и можно», – сообщила супруга.

«После этого мы пошли в интенсивную терапию и получили список лекарств, мы это уже четвертый день делаем, купили лекарства, потом сказали, что нужна ещё плазма. Мы поехали на слободку в 11 больницу, только нам не сказали, что нужна сумка-холодильник. Ее достали и с 5 единицами плазмы вернулись в нашу больницу. Плазма стоила 2500 гривен, ещё на такси и сумку тратились», – рассказала она о хлопотах близких, добавив, что есть надежда, что Игорь «через неделю-две поправится».

Правда, беда не приходит одна- несмотря на проблемы со здоровьем, родственников Плисюка стали беспокоить коллекторы из банка и требовать вернуть долг. «Написали на днях в смс, что он не сможет ездить за границу, они ему испортят кредитную историю и т.д. Так что если что-то останется после лечения, отдаст туда», – сообщила жена.

Напоминаем реквизиты для помощи Игорю Плисюку:

Карты банков Украины, на которые можно перевести средства (из России это возможно через Тинькофф-банк):

Банк «Восток»: 5235 0207 0041 7748 – супруга Асмик Гаряка.

«Монобанк»: 4441114421623057 – дочь Анастасия Игоревна Плисюк.

Для читателей из России – карта Сбербанка РФ 5469380053262415 – Сергей Степанов, редактор «ПолитНавигатора».