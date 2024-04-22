Помощь США поможет не упасть, но не нацелена на победу – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
22.04.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Возобновление американской военной и финансовой помощи нацелено на одно – не дать Украине обвалиться. Но никто не должен тешить себя иллюзиями и думать, что, благодаря этому ВСУ смогут начать новое наступление.

Об этом в эфире телеканала 24, подконтрольного офису президента Украины, заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновление американской военной и финансовой помощи нацелено на одно – не дать Украине обвалиться....

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«Нужно зрителям во взрослом состоянии понять, – это то, на что нацелен этот пакет помощи и каких целей мы можем достичь. Сегодня ключевое задание для Украины – это сдержать врага от возможности его интенсивного продвижения на поле боя. Снова-таки, уменьшить потери непосредственно как на поле боя, так и, что важно, потери, которые несет экономика и инфраструктура Украины в тыловых областях. Это ключевые задания, которые видим мы, и на которые призвана оказать позитивное влияние помощь от Соединенных Штатов», – сказал эксперт.

«Если мы допускаем в своем сознании, что этот пакет помощи – это пакет, который даст возможность начать какие-то наступательные действия, то мы сами себя вводим в заблуждениеНет расчета в Соединенных Штатах на то, чтобы обозначенный документ, который сейчас находится в Палате представителей, является тем документом, которые подготовит Украину к наступательной операции. И мы не можем формировать такие ожидания, по крайней мере, на текущий 24-й год», – заявил Вигиринский.

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