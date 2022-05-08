Помощь Украине расколола Болгарию

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Новости Украины

Решение об оказании военно-технической помощи Украине раскололо болгарскую общественность. Несогласные проводят «Общеболгарские походы за мир и нейтралитет», на которых выступают против военной поддержки Киеву, а также более радикальные акции.

Изначально мирные протесты привели к первым столкновениям в центре Софии.

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Треугольник несогласия

В четверг болгарские депутаты более семи часов обсуждали решение о военно-технической помощи Украине в вооруженном противостоянии с Россией. Пока народные избранники апеллировали к историческим связям с Россией или актуальным политическим обязанностям перед Евросоюзом и НАТО, в городе, где они заседали, граждане спорили не менее яростно и активно. А может и яростнее.

Еще накануне две общественные некоммерческие организации «БГ Мрежа» и «Съединение» призвали неравнодушных поддержать позицию президента Румена Радева, который жестко выступал против вообще какой-либо отправки оружия Украине. Протестующие организовали так называемый «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет» и несколько дней протестовали на т.н. «треугольнике власти»: площади у Народного Собрания, Министерского совета и Президентуры.

В день рассмотрения законопроекта прозападное правительство Болгарии отдало площадь для митинга своих сторонников, выступавших за отправку оружия и боеприпасов. Среди последних, как выяснилось позже, значительно число составляли граждане Украины, беженцы и мигранты, проживающие в Софии и испытывающие острое желание поделиться с миром своей гражданской позицией. Не удовлетворившись митингом и принятым решением о военно-технической помощи, сторонники поставок пошли маршем к памятнику Советской армии, с четким намерением обернуть его в украинские и болгарские флаги. Также они требовали снести монумент.

Уже у самого монумента проукраинские митингующие натолкнулись на своих оппонентов, стоявших с ответным протестом. Завязалась потасовка, которую удалось разнять лишь приехавшей по вызову полиции. Противники поставок сумели оттеснить за-украинских протестующих и защитили памятник Советской армии.

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На следующий день сторонники военной помощи Украине снова вышли на митинг, но у монумента уже стояло полицейское оцепление.

«Дадим войну парламенту…»

Общественные организации – не единственные, кто сейчас активен в болгарском обществе. К протестам присоединилась радикальная партия «Возрождение», известная своими симпатиями к России. У политформирования всего 13 мандатов из 240, но они привлекают к себе внимание за счет эпатажных заявлений и лозунгов. Сразу после решения НС оказать военно-техническую помощь Украине лидер «возрожденцев» Костадин Костадинов заявил, что в Болгарии больше нет правительства.

«У нас марионеточное правительство под иностранным диктатом. Раз парламент и правительство хотят войны, мы им её дадим» – пообещал политик.

Первым делом Костадинов призвал население к акциям гражданского неповиновения, пока правительство не подаст в отставку. Только тогда, по его словам, безопасность и суверенитет Болгарии будут восстановлены.

Следующим шагом стала блокада военного завода «Арсенал» в Казанлыке. Депутаты «Возрождения», местный партийный актив, сторонники партии перекрыли вход на завод, а затем центральную улицу города. Как сообщают болгарские СМИ, на какое-то время они заблокировали выезд грузовиков с оружием и боеприпасами с территории завода.

В это время в Софии симпатизанты «Возрождения» под прикрытием партийных депутатов приехали на автовышке к зданию столичной мэрии и сняли с него украинский флаг, вывешенный там ранее по решению городского совета в знак солидарности с Украиной. Находившиеся рядом полицейские в акцию не вмешивались из-за опасений столкнуться с защищенными иммунитетом депутатами.

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На этом Костадинов обещает не останавливаться, а продолжить раскачивать ситуацию и провести 11 мая всенародный митинг.

Знаки опроса

Настроения протестующих, как показывают проведенные по заказу Еврокомиссии опросы общественного мнения, разделяет подавляющее большинство населения. По данным Евробарометра лишь 30% поддерживает военную помощь Украине, только 27% считает Россию виновником конфликта, и не больше 39% болгар всецело сочувствуют украинцам.

Насколько эти настроения готовы вылиться в реальные уличные акции, на данный момент неясно. Сложная экономическая ситуация усиливает недовольство населения. У болгар есть опыт и навыки протестной борьбы. Противники олигарха Бойко Борисова, почти 11 лет правившего страной, выстояли на протестах и в столкновениях с полицией более трех лет, прежде чем добились досрочных парламентских выборов, на которых и отправили партию олигарха ГЕРБ-СДС в оппозицию. Однако сейчас те, кто митинговал на «треугольнике власти» все эти годы, расколоты отношением к Украине и украинским беженцам. Не все из протестовавших тогда положительно относятся к России сейчас.

При этом уже очевидны попытки отдельных политиков протест «захватить» и попытаться на настроениях недовольных граждан прорваться к власти. Это относится, в первую очередь, к карикатурным протестам Костадинова. Спустя несколько часов «заблокированный» военный завод продолжил вывоз продукции, а над мэрией Софии снова реял украинский стяг.