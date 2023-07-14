Помощь Украине со стороны США будет урезана после нового года – экс-замсекретаря Совбеза Украины

Анатолий Лапин .  
14.07.2023 20:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


После нового года вопрос помощи Украине со стороны США будет стоять на первом месте. Штаты вступают в предвыборную гонку, и кандидаты в президенты будут критиковать нынешнего главу государства Джо Байдена по поводу выделения Украине денег и их нерационального использования.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После нового года вопрос помощи Украине со стороны США будет стоять на первом месте....

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По мнению Кривоноса, впереди Украину ждет публикация таких коррупционных скандалов, о которых до этого было неизвестно.

«В первую очередь, задача номер один – это борьба с коррупцией. Напомню, в следующем году в тех же Соединенных Штатах выборы, и огромное количество кандидатов в президенты будут задавать вопрос своим оппонентам, а каким образом вы будете помогать Украине, каким образом деньги американских налогоплательщиков будут использоваться на эту помощь. И они покажут те цифры, такие скандалы, о которых еще мировое сообщество не знает.

Потому никто не хочет брать на себя ответственность помогать той стране, которая 191-я в рейтинге коррумпированных стран мира…

Если взять финансовые вложения в долевом участии, то львиная доля – это деньги США. Именно они, если платят, то и заказывают музыку. Но также нужно понимать, что уже вопрос после нового года помощи Украине станет не просто военным, а больше политическим, потому что в США начинается президентская гонка. И уже также действующему президенту нужно быть более осторожным и пытаться не столько помочь Украине, сколько быть популярным для своих избирателей», – заключил Кривонос.

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