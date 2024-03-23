«Помощь Украине выделим, но меньше обещанного. Трамп не против», – дипломат США

Вадим Москаленко.  
23.03.2024 17:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Скорее всего, руководство США одобрит выделение помощи Украине, однако на деле там будет куда меньшая сумма, чем обсуждаемый ранее 61 миллиард долларов.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скорее всего, руководство США одобрит выделение помощи Украине, однако на деле там будет куда...

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«Есть не 100%, а 60% того, что мы увидим, что закон о помощи Украине будет принят и одобрен через два месяца, или немного позднее.

Это не будет вся сумма, не вся экономическая компонента этого законопроекта. Возможно, эти деньги будут меньше. Но, несмотря на это всё, закон будет принят», – сказал Хербст.

Он подчеркну, что на самом деле экс-президент США Дональд Трамп не так уж и против продолжения финансирования Украины.

«Одна из причин, почему у него есть шансы – это потому, что Трамп не так уж и категорически против него. Если бы он категорически выступал против этого закона, то спикер Джонсон не смог бы его проголосовать.

И в Конгрессе есть другие возможности [его заблокировать]», – подытожил дипломат.

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