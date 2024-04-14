Помощь Запада будет – главное «чтобы люди на Украине не закончились»

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Западная помощь Украине уже стала институтом тамошней системы.

Об этом в интервью Пятому украинскому телеканалу заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас невозможно, чтобы лишились поддержки Запада. Она институциональна и не зависит от какого-то одного человека. Во-вторых, воевать без поддержки Запада мы, безусловно, не сможем, потому что Украина не построила никакой военной промышленности и не имеет самостоятельных экономических ресурсов. Я надеюсь, что поддержка Запад будет усиливаться, и Украина выстоит. Для этого у нас есть основное – люди, интеллект и воля к победе», – сказал Бутусов.

Он считает, что сейчас Украине нужно сосредоточиться на задаче «чтобы люди не закончились».