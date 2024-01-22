«Помощи больше не будет»: в США предпочли американскую границу украинской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не возобновят финансирование Украины в условиях противостояния между республиканцами и демократами.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Запад уже не вписывается по-настоящему, не дает на наступление. Он дает только на сдерживание, на оборону, – и то меньше. И то, расчет только на то, что мы ВПК свой поднимем. Но тут, с другой стороны, идут бомбежки или ракетные обстрелы именно по инфраструктуре ВПК. Что касается вообще этой истории с Байденом и республиканцами – там дела не будет», – скзаал эксперт.

«Во-первых, все уперлось в вопрос границ. Причем, о чем говорят республиканцы? «Главное для нас – мексиканская граница». А что говорит Украина и Байден? «Главное для нас – граница 91-го года». Битва границ, чья граница важнее. Скажите мне, для республиканцев какая граница важнее – граница 91-го года Украины или граница с Мексикой? Вопрос понятен или нет?», – заявил Карасев.