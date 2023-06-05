«Помощи от Турции мы не дождёмся» – киевский эксперт

Вадим Москаленко .  
05.06.2023 22:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Турция, Украина


Несмотря на заявления политиков и членство в НАТО, Турция не станет безвозмездно помогать украинской армии в войне против России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор грантового Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на заявления политиков и членство в НАТО, Турция не станет безвозмездно помогать украинской...

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Отвечая на вопрос ведущей о том, как Анкара будет действовать в случае, если в Крыму будут вестись бои между российской и украинской армией, Игорь Семиволос заверил, что Киев может рассчитывать только на устную поддержку.

«Турция неоднократно заявляла о поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Но, если украинская армия начнёт освободительную операцию в Крыму, то Турция это только поддержит и будет поддерживать. Правда, только на словах.

У нас есть военные контракты, за выполнение которых турки получают деньги. Бесплатно они ничего давать не будут, разве что когда речь заходит про «Байрактары», то с целью пиара могут предоставить. Это тоже хорошо», – рассуждал он.

«Но ещё какой-то открытой помощи так, как это делают страны Запада – нет, от Турции мы не дождёмся», – сказал Семиволос.

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