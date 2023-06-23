Помощи США хватит только на неделю – киевский экономист

Финансовой помощи Запада воюющей Украине хватит едва ли на несколько дней.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В студии попросили прокомментировать новый пакет финансовой помощи в размере 1,3 миллиарда долларов, о котором на днях объявили США.

«Эти цифры абсолютно не впечатляют. У нас сейчас два бюджета – социальный и военный, каждый из них – по 100 миллиардов гривен в месяц. То есть, в месяц мы тратим минимум 200 миллиардов гривен, а бывает и 240, и 250. Это примерно пять миллиардов долларов в месяц, даже больше.

Поэтому что такое полтора миллиарда долларов? Это на неделю бюджетных расходов. Неделю можно продержаться. Если бы это было до войны – может, это можно было куда-то приложить. А с точки зрения наших нынешних потребностей и катастрофической ситуации в экономике, мы понимаем, что это даже не косметический ремонт», – возмутился экономист.