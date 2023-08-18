«Помощи ВСУ не будет»: Зе-власть содрала шкуру с бизнеса – Комаровский

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Киевское руководство отменило введённые в связи с войной льготы для представителей малого бизнеса, которые теперь будут думать только о выживании и не смогут финансировать ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил друг пропагандиста Дмитрия Гордона, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я от кучи бизнесменов за последние несколько недель услышал слова примерно одного и того же содержания: «С начала войны государство пошло нам навстречу. Оно изменило работу ФОПов, ввело льготное налогообложение, всё было просто и понятно. Государство шло мне навстречу, и я шёл навстречу нашей стране, давал деньги, и так далее. А сейчас государство опять взяло меня за шею, заставляет писать намного больше бумажек, отменяет льготы», – рассказал Комаровский.

Он пожаловался, что из-за жадности украинского руководства волонтёров стало намного меньше.

«Поспрашивайте любого, кто сейчас собирает деньги – насколько люди стали меньше давать. Потому что то, что они давали конкретному человеку на конкретный дрон, сейчас у них забирает государство налогами. А эти деньги мы не знаем, куда деваются, потому что коррупцию мы ж не победили. Мы не очень верим в те деньги, которые уходят куда-то анонимно. То есть, с одной стороны, государство говорит, что война, они идут навстречу бизнесу. Потом они говорят, что всё, хватит. Плюс ещё они говорят, что будем ещё два года воевать, но навстречу бизнесу мы не идём. То есть, по вашему мнению, для бизнеса война кончилась?», – риторически добавил он.