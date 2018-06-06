06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Помощницу Трампа уволили за совет игнорировать мнение Маккейна, который “все равно скоро умрет”

Белый дом уволил помощницу президента США Дональда Трампа Келли Садлер из-за циничного высказывания в адрес смертельно больного политика Джона Маккейна. Садлер предложила чиновникам игнорировать мнение сенатора, который “все равно скоро умрет”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил CNN.

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“Келли Садлер больше не работает в администрации президента”, — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Скандал разгорелся в мае нынешнего года, когда в США шли активные дебаты по поводу назначения Джины Хаспел на должность главы ЦРУ.

В частности, Келли Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Джона Маккейна с кандидатурой Хаспел, сославшись на его плохое физическое состояние.

“Он все равно умирает” — произнесла чиновница.

Высказывание Садлер вызвало острую реакцию со стороны родственников сенатора. Дочь Джона Маккейна призвала Белый дом уволить Садлер.

Напомним, в июле 2017 года у Маккейна диагностировали тяжелую форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря прошлого года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.

После скандального высказывания Садлер не приносила публичных извинений. Белый дом тоже отказался выступить с осуждением ее поступка. Впрочем, Келли попросила прощения у дочери Маккейна Меган в телефонном разговоре.

Отметим, что после того, как брошенная Садлер фраза попала в прессу, в Белом доме стали обсуждать проблему утечек. Поиск тех, кто мог сливать информацию о совещаниях, обострил отношения между сотрудниками Белого дома, утверждают источники CNN. Сама Садлер полагала, что к утечкам причастна ее коллега Мерседес Шлапп.