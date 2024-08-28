Помощник Байдена в Пекине уламывает китайцев прекратить поддержку России – The New York Times

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Китай и, вероятно, попробует убедить руководство страны снизить поддержку России в ее военном простивостоянии с Украиной, пишет The New York Times.

Впрочем, авторы публикации настроены скептично.

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«Его попытки едва ли будут результативны. Пекин вряд ли отвернется от Москвы, своего единственного партнера среди крупных держав, способного уравновесить Соединенные Штаты», – говорится в публикации NYT.

Сообщают, что также, вероятно, Салливан обсудит с китайцами ограничения распространения фентанила, расширение высокоуровневых военных контактов и Тайвань. Журналисты сомневаются, что и по этим вопросам у сторон будет согласие.

«Визит связан со скорым уходом Байдена и стремлением Белого дома укрепить свою стратегию в отношении Китая, несмотря на неопределенность относительно будущего американской внешней политики», – предполагают авторы статьи.

Отмечается, что визит Салливана продлится с до 29 августа. Это первая его поездка в Китай после восьмилетнего перерыва. Кроме того, Салливан посещает КНР впервые в занимаемой им должности.

Интересно, что буквально за неделю до визита посланца Белого дома Москва и Пекин договорились налаживать стабильные банковские расчеты в условиях, когда все больше китайских банков прекращают операции с РФ из-за западных санкций.

Как следовало из выпущенного по итогам состоявшегося тогда же визита в Москву главы Госсовета КНР Ли Цяна совместного коммюнике, он с российским премьером Мишустиным договорились «продолжать укреплять взаимопонимание и диалог между финансово-банковскими организациями, обеспечивать бесперебойное и нормальное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем».

Среди других договоренностей – «укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе посредством открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в двух странах, расширять сотрудничество в сфере банковской и страховой деятельности».