Помощник генсека НАТО – сербам: Не надейтесь, что мы отвлечены на Украину

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Определенные силы на Балканах рассчитывают, что НАТО отвлечено на украинский конфликт и надеются поднять голову, однако у альянса хватит сил на то, чтобы держать в узде регион бывшей Югославии.

Это следует из выступления на саммите НАТО помощника генсека альянса Тома Гоффуса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели это в таких местах, как Западные Балканы, некоторые подумали, что мы отвлекаемся на Украину… У нас есть самые подробные планы против России за последние тридцать лет, и самые подробные планы против терроризма за всю историю», – сказал Гоффус.

«Нам нужно внимательно следить за тем, что происходит. Потенциал для этнических и расовых нападений, терроризма, возрастает всякий раз, как они чувствуют, что великие державы инвестируют в другие места, такие, как Украина. Но поверьте, мы уделяем этому самое пристальное внимание», – добавил он.

Республика Сербская, как известно, добивается воссоединения с большой Сербией, заявляя о намерении выйти из состава Боснии и Герцеговины.