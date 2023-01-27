Помощник главы Пентагона: В ближайшие месяцы всё решится на Украине

Михаил Рябов.  
27.01.2023 09:13
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Помощник министра обороны Селеста Валландер на слушаниях в Конгрессе США, посвященных ситуации на Украине, озвучила прогноз американской стороны – «то, что произойдет в ближайшие месяцы, может оказаться решающим».


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«Мы сосредоточены на предоставлении Украине военного потенциала…

Во-первых, мы сосредоточились на многоуровневом, комплексном подходе к противовоздушной обороне для противодействия разрушительным атакам России…

Возможности Patriot, поставляемые Cоединенными Штатами, Германией и Нидерландами, обеспечат Украине передовые возможности дальнего радиуса действия.

Они дополняются средствами противовоздушной обороны средней и малой дальности, такими как Nasams и Avengers, которые мы предоставили.

Во-вторых, для повышения способности Украины к маневру Соединенные Штаты предоставят основные боевые танки Abrams, лучшие танки в мире. Великобритания также обязалась предоставить танки «Челленджер», а другие европейские государства предоставят танки «Леопард».

Эти основные боевые танки дополняются другими жизненно важными возможностями брони, такими как Bradley’s и Strikers из Соединенных Штатов, шведские CV 90s, французские Amex Tens и немецкие Martyrs.

В-третьих, мы расширили коллективное обучение под руководством США… Наше обучение будет дополнять подготовку специалистов, проводимую Соединенными Штатами, Европейским Союзом и нашими союзниками.

И, наконец, мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить постоянный поток артиллерийских снарядов и других боеприпасов, чтобы Украина могла продолжать свою борьбу.

Россия обнаружила, что Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры серьезно относятся к поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Наша помощь Украине возможна благодаря двухпартийной поддержке конгресса.

Министерство обороны высоко оценивает самый последний закон о дополнительных ассигнованиях… Это позволяет нам заключать контракты с промышленностью на новые и инновационные решения при построении долгосрочной обороны Украины», – сказала Валландер.

Она заверила, что за поставляемой Украиной помощью осуществляется контроль.

«Правительство США не видело достоверных доказательств какой-либо утечки предоставленного США оружия за пределы Украины», – сказала помощница главы Пентагона.

Она выразила убеждение, что Россия заплатит высокую цену, и это будет «урок, который должен прозвучать во всем мире, в том числе среди автократических лидеров повсюду».

«Нельзя получить силой захват территории другой страны. Если это может стать правилом дня, найдется много деспотов, которые будут стремиться к этому. Китай на Тайване, Северная Корея, возможно, против Южной Кореи, список бесконечен», – уточнил сенатор Боб Менендез.

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