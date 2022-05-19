Помощник Путина щелкнул по носу Кудрина и Набиуллину

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Вопреки мрачным прогнозам, инфляция по итогам года не превысит 15%, а потребительские цены на ряд товаров уже начали снижение.

Об этом в ходе выступления на лекции в рамках Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты» заявил экс-министр экономики, помощник президента РФ Максим Орешкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что сейчас на рынке у нас ситуация стабилизировалась. Инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются. Те, кто в марте покупал электронику, я думаю, сожалеют о тех решениях, потому что те же товары зачастую можно купить по более низким ценам. По инфляции было много негативных прогнозов – 20%, 25%! Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%», – сказал помощник президента.

«Это означает, что с текущего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень в 4%. А на многие группы товаров мы увидим фактическое снижение. Мы видим, как недельная инфляция замедляется. В ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционнный тренд», – сказал Орешкин.

Напомним, в апреле этого года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозировал инфляцию году на уровне 17-20%. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала превышение инфляции , которую снижать Центробанк любыми способами не собирается.