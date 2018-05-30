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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Помощника Лукашенко повязали с поличным на взятке $200 тысяч


В Республике Беларусь при получении взятки задержан Сергей Ровнейко, занимающий должность инспектора по Гродненской области, а также являющийся помощником Александра Лукашенко, президента страны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом стало известно из материалов, опубликованных на официальном сайте КГБ Беларуси.

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«С поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич», – говорится в тексте опубликованного сообщения.

Как стало известно, из информации, предоставленной сотрудниками КГБ, задержанный на данный момент, находится в СИЗО. В соответствии с законодательством Республики Беларусь в отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного Кодекса Беларуси.

Стоит отметить, что в начале апреля Александр Лукашенко лично предупредил всех руководителей различных уровней о неизбежном наказании в случае причастности к действиям коррупционного характера.

«Запомните: от председателя райисполкома и до премьер-министра – это кадровый реестр президента. И всё, что с ними связано, мне докладывается немедленно: по вопросам коррупции, хищений и прочим вопросам. И пощады вы не ждите!», – приводит цитату Лукашенко БЕЛТА.

Особый акцент глава страны сделал на том, что во многих районах «люди стонут» от процветающей коррупции. Особо Лукашенко отметил, что намного лучше быть нищим, но на свободе, чем при деньгах, но в тюрьме.

Помимо этого, в феврале 2018 года, по приказу Александра Лукашенко было уволено два министра по подозрению в коррупции.

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