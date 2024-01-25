«Поможем русским замёрзнуть» – в Киеве хотят атаковать российские АЭС

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинские террористы должны воспользоваться опытом Первой чеченской войны – и организовать атаки на российские АЭС в канун сильных морозов.

Об этом в эфире порошенковского «5 канала» заявил мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады нацист Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские террористы должны воспользоваться опытом Первой чеченской войны – и организовать атаки на российские...

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«Когда началась Первая чеченская война, кошмарным сном для охраны российских атомных электростанций была возможность отключения их от подачи атомной электроэнергии. Это никакой радиационной угрозы не несёт, но это переводит их в аварийный режим, они перестают подавать энергию.

Если сделать это одномоментно, перебить пути поставок энергии, где-то вечером, на всех восьми электростанциях – будет коллапс российской энергетики», – рассуждал Лапин.

Он подчеркнул, что совершить теракт нужно в канун сильных морозов.

«А тут я смотрел, обещают морозы до сорока градусов. Мы что, собираемся выиграть войну в белом пальто? Мы не сможем.

Не понимаю, почему мы не реализовываем опыт Первой чеченской. Нужно положить эту историю на алтарь путинского правления. Особенно сейчас, зимой, пред выборами, надо помочь им замёрзнуть», – трепался экс-депутат.

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