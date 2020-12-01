Поможет ли России антиковидный коллективный иммунитет
Пока гражданам России не стоит делать ставку на приобретение коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Комсомольской правде» рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков.
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«Для того, чтобы эпидемия прекратилась, нужно чтобы иммунитет сформировался у 65 – 70 процентов популяции. Если в России, согласно переписи, сейчас живет около 147 миллионов человек, то 96 миллионов должны будут переболеть или провакцинироваться для того, чтобы мы могли говорить о том, что эпидемия COVID-19 под контролем», – сказал собеседник издания.
Отмечается, что по этой логике коллективного иммунитета удастся достигнуть к весне 2022 года, но при условии, что никаких жестких карантинов не будет, а ограничения останутся на нынешнем уровне.
«Но это плохой вариант, потому что уже сейчас от ковида много смертей, а будет еще больше. В этом году прогнозируемая избыточная смертность будет в районе плюс 320 000 смертей. Это очень много», – говорит эксперт.
По его словам, вакцинация, скорее всего, начнет играть свою роль в сдерживании эпидемии только с осени 2021 года, когда можно будет широко развернуть производство наиболее перспективных на данный момент вакцин.
«По моим прогнозам, «третья» волна заболеваемости с осени 2021 года будет более мягкой, если учесть сколько переболевших и провакцинированных к тому времени появится. Это все равно еще будет эпидемия, но с меньшими цифрами по заболеваемости и смертности, с более легкой и контролируемой инфекцией. Поэтому сейчас на коллективный иммунитет надеяться особо не стоит, а противоэпидемические меры (маски, социальная дистанция, санитайзеры для рук) нужно неустанно применять», – резюмировал Крючков.
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