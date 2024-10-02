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Запад сможет заставить Россию капитулировать перед Украиной – только если разрешит ВСУ ракетные удары по Москве и Петербургу.

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, то можно придти к соглашению. В противном случае, если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами», – сказал Помпео.

Эту же мысль он повторил в другом пранке, когда Вован и Лексус позвонили от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Моя точка зрения всегда заключалась в том, что нужно предоставить вам все инструменты, которые вам нужны, чтобы довести эту войну до победы, чтобы победить Путина. Если мы сможем добиться поражения Владимира Путина, мы точно разберемся, чем это закончится с точки зрения всех элементов. Это важно, а не понимание того, где будут проведены границы», – сказал Помпео.

В июле Помпео и лоббист американского Дэвид Урбан опубликовали в The Wall Street Journal статью, озаглавленную «Мирный план Трампа для Украины». Там говорилось, что Трамп в случае победы выделит Украине 500 млрд долларов.

Однако кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс изложил совсем другой «мирный план».

В разговоре с пранкерами Помпео заявил, что «иногда встречается с Трампом» и уверен в его победе на президентских выборах на 60%. Однако публично предавший Дональда в 2023 году бывший госсекретарь не рассчитывает на должность в случае повторного прихода Трампа во власть.