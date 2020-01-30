Помпео хочет поднять упавший моральный дух украинского руководства

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня посетит Украину с официальным визитом.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официально целью визита называется стремление «подчеркнуть» поддержку украинскому суверенитету. В рамках этого Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским и рядом украинских чиновников.

«30 января госсекретарь отправится в Киев, где встретится с Президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении.

По мнению российского политолога Армена Гаспаряна, Помпео летит в Киев для того, чтобы поднять упавший «моральный дух» украинского руководства и с целью личного контроля над происходящими в стране процессами.

«Во-первых, нужно проконтролировать, что и как происходит на Украине. Мы же понимаем прекрасно, что доверяя – проверяй. То есть в Вашингтоне прекрасно понимают, что никуда Украина с крючка не денется, но тем не менее, контролировать это приходится. Плюс к тому, нужно своими глазами посмотреть на то, что происходит внутри украинской политики, на позиции оппозиции Зеленскому, посмотреть, как проходят обещанные реформы.

И третий момент – это поднять дух Украины, который, несмотря на все усилия, оставляет желать лучшего. А визит высокопоставленного американского чиновника, конечно, будет использован в качестве очень яркой и убедительной пиар-кампании», – заявил Гаспарян в комментарии «ПолитНавигатору».