Помпео мечтает, как он проведет «победоносные переговоры» с Путиным

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Запад должен ввести такие «сильные и неизбежные» санкции против России, чтобы президенту РФ Владимиру Путину стало невыгодным продолжать боевые действия на Украине.

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы разработал такую теорию дела, которая была бы очень дорогой для самого Путина и кремлевского руководства. Он прагматичен, проводит анализ выгод и затрат – и рассчитывает, каким путем двигаться дальше, и что определенные шаги будут значить для его страны. Сегодня он видит какие-то преимущества в том, чтобы продолжать эту агрессию, и для него эти выгоды превышают затраты. Ему говорят, что Россия хорошо продвигается, но Путин рассчитывает все», – рассуждал Помпео.

Он считает, что Путина «легко просчитать, но не по его твитам, потому что он не ведет «Твиттер».