Помпео на Украине: Дядя Сэм показал, на кого ставит

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Демонстративная встреча во время визита в Киев госсекретаря США Майкла Помпео с главой раскольнической ПЦУ Епифанием Думенко – доказательство того, что новая псевдо-церковная структура является американским проектом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Кроме Украины Помпео ездил по странам, которые считаются союзниками России, он заехал в Белоруссию и Казахстан. На брифинге Помпео сказал, что Украина находится на острие противостояния России. Его визит – инспекционная проверка того, как там с Россией воюют, ну и, в случае с Беларусью и Казахстаном, прощупывание возможности эскалации конфликта, противостояния России.

Никаких интересов Украины в этом визите не было. Там просматривались интересы США, например, была встреча с Епифанием. Дядя Сэм показал, на кого он ставит, хотя к этой «церкви» относятся всего 8% верующих Украины. Понятно, что, если бы не давление США, то с томосом и признанием ПЦУ все проходило бы иначе», – отметил Семченко.