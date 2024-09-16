Помпео: Нам нужно стереть Путина и Си
Запад должен занять непримиримую позицию на переговорах по украинскому конфликту.
Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Посмотрим, как будет принимать участие в этих переговорах Си Цзиньпин. Когда встретятся Украина, Европа и США, я так понимаю, что за плечами Путина будет сидеть Си Цзиньпин. Нам нужно их просто стереть, если хотите. Мы должны так на них давить, чтобы их позиция была приемлема для нас», – вещал Помпео.
При этом он предложил Киеву «горькую пилюлю», сообщив, что «со временем мы найдем в себе мужество принять Россию в мировое сообщество».
«Кто-то скажет: вы можете возвращать свои энергоносители на мировой рынок, но нужно это сделать так, чтобы этот нефтепровод не шел через Иран. И во-вторых, нам нужно, чтобы вы не сотрудничали с Компартией Китая», – перечислил условия для “новой России” Помпео.
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