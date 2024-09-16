Помпео: Нам нужно стереть Путина и Си

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад должен занять непримиримую позицию на переговорах по украинскому конфликту.

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Посмотрим, как будет принимать участие в этих переговорах Си Цзиньпин. Когда встретятся Украина, Европа и США, я так понимаю, что за плечами Путина будет сидеть Си Цзиньпин. Нам нужно их просто стереть, если хотите. Мы должны так на них давить, чтобы их позиция была приемлема для нас», – вещал Помпео.

При этом он предложил Киеву «горькую пилюлю», сообщив, что «со временем мы найдем в себе мужество принять Россию в мировое сообщество».

«Кто-то скажет: вы можете возвращать свои энергоносители на мировой рынок, но нужно это сделать так, чтобы этот нефтепровод не шел через Иран. И во-вторых, нам нужно, чтобы вы не сотрудничали с Компартией Китая», – перечислил условия для “новой России” Помпео.