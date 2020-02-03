Помпео обнулил слова Лукашенко о суверенитете

03.02.2020, Москва, Максим Карпенко

США готовят Белоруссии роль не партнёра, а очередного антироссийского вассала на границах с РФ. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько, комментируя состоявшийся визит в Белоруссию госсекретаря США Майка Помпео.

«Лукашенко демонстративно выбрал встречу с Помпео вместо того, чтобы осуществить визит к Путину. Это уже говорит о многом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Во-вторых, заявления Лукашенко и Помпео нужно рассматривать как провокативные или осторожно провокативные. Если вдруг США возьмут на себя бремя содержания Белоруссии, то Россия не будет против – пусть США кредитуют или просто безвозмездно дарят белорусскому режиму миллиарды долларов, на которые Белоруссия, скорее всего, будет покупать нефть все-таки у России. Просто потому, что это выгоднее и дешевле.

Я очень сильно сомневаюсь, что США смогут обеспечить Белоруссию нефтью. Это очень большое транспортное плечо, это плечо, которое добавляется еще необходимостью перевалки и доставки железнодорожным транспортом. Помимо того, что это занимает очень большое количество времени, это еще и очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому что каждый этап, начиная от погрузки, заканчивая выгрузкой из вагонов – это удорожание тонны нефти на 5-10 долларов и так далее.

Опыт закупок нефти за рубежом показал, что Белоруссия покупала нефть либо более 700, либо более 800 долларов за тонну. При том, что российская нефть стоит ей менее 400 долларов. То есть, разница почти в два раза.

Если США будут поставлять нефть себе в убыток – мы не можем претендовать на ограничение свободы двух суверенных государств выстраивать двусторонние отношения друг с другом. Но я думаю, что администрация Трампа на это никогда не пойдет.

Мечта американцев – чтобы Белоруссия продолжала высасывать соки из России, но при этом двигалась на Запад.

Что касается заявления Помпео о том, что США «помогут Белоруссии стать полностью суверенным и независимым государством» – это очень смешно, потому что это обнуляет все заявления Лукашенко о ценности суверенитета и независимости Белоруссии.

Получается, Белоруссия не являлась ни суверенным, ни независимым государством?

Но если сейчас администрация США будет за свой счет выстраивать эту «независимость и суверенность», мы можем при определенных обстоятельствах вмешаться, потому что Россия никогда не допустит ни танков «Абрамс» под Смоленском, ни размещения ракет. Думаю, что в администрации Трампа и в целом, в американском истеблишменте это прекрасно понимают, поэтому на такие шаги они никогда не пойдут.

Проблема для Лукашенко состоит еще и в том, что сам он не нужен ни Трампу, ни Помпео, ни кому-либо другому. Американцам нужна послушная, абсолютно идентичная им по русофобской идеологии «элита», которая не будет размышлять никакими интересами – ни экономическими, ни интересами суверенитета и независимости. Им нужны слуги, а не партнеры. Если Александр Григорьевич хочет податься в слуги, то даже здесь его ждет неудача, потому что его очень быстро заменят на человека лояльного, может быть, даже с двойным гражданством – белорусским и американским, в котором будут уверены на все 100%», – резюмировал Безпалько.