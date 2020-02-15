Помпео поддержал Украину и объявил угрозами Россию, Иран и Китай

15.02.2020, Мюнхен, Владимир Гладков

Действия России, Китая и Ирана ставят под угрозу ценности западного мира, союзники по НАТО должны этому противостоять.

Об этом во время выступления на Мюнхенская конференции по безопасности заявил госсекретарь США Майк Помпео, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия захватила Крым и части Восточной Украины и Грузии, ракеты Ирана сжимаются над территорией Саудовской Аравии, а его ставленники присутствуют в Ираке, Ливане, Сирии, Йемене, Китай имеет посягательство на исключительную экономическую зону Вьетнама, Филиппин и Индонезии.

У Китая практически со всеми соседними государствами есть территориальные споры. Huawei и другие китайские компании при поддержке государства являются троянскими конями китайской разведки.

Российская кампания дезинформации пытается посеять раздор среди наших граждан, иранские кибер-атаки совершают нападения на компьютерные сети на Ближнем Востоке.

Россия требует верности Центральной Азии, Китай требует молчания по Тайваню и Гонконгу как условия сделок…США осознали недобросовестную торговую практику Китая в его дипломатических, военных и экономических действиях.

США вооружают Украину с тем, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии. Работая с балтийскими государствами по вопросам кибербезопасности с тем, чтобы защищаться от постоянных кибер-атак Москвы», – рассказал Помпео.

Он отверг мнение о кризисе в НАТО.

«США вместе с нашими союзниками осуществили наиболее значительное усиление восточного фланга НАТО с времён Холодной войны, США восстановили авторитет контроля над вооружением, когда мы вышли из ДРСМД при полной поддержке НАТО после неоднократных нарушений договора со стороны России…

Учения «Защитник Европы-2020», там будет участвовать самая большая группировка американских войск в Европе за 25 лет….США также предупредили Арктический совет о замыслах России и Китая, направленных на использование Арктики в своих целях. Поэтому давайте скажем честно: США ведут борьбу за суверенитет и свободу, мы должны быть уверены в наших трансатлантических союзниках, у нас есть светлое будущее, лучшее, чем у нелиберальной альтернативы, и мы побеждаем, и не верьте тем, кто говорит иначе», – подчеркнул американский политик.

«Когда Россия говорит, что «Северный поток-2» это чисто коммерческий проект, не верьте.. Когда Huawai говорит, что, если не купите их технологию, вы потеряете – не верьте. Я знаю, что трудно быть мужественным и выступать за суверенитет, но это никогда не было лёгкой задачей. Назовите момент в истории, когда слабые и кроткие побеждали? Я уверен, что мы все вместе – Запад одержит победу», – подытожил Помпео.