Помпео пугал македонцев китайцами и русскими

09.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Госсекретарь США Майк Помпео пугал чиновников в Македонии, которую он недавно посетил, «китайским вторжением», а также «российскими ботами и троллями в социальных сетях».

Об этом пишет OCCRP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как и в других моих поездках по Европе, я также предупредил о рисках китайских инвестиций в чувствительные технологии и китайской стратегии взяточничества для обеспечения инфраструктурных сделок. Мы хотим, чтобы Северная Македония добилась успеха, а не боролась с коррупцией или с долгами», – прокомментировал Помпео итоги визита

Он полагает, что Македония должна «принять решительные меры для сопротивления и защиты от пагубных влияний».

«Сердца и умы граждан Северной Македонии должны вести вашу страну вперед, а не российские боты и тролли в социальных сетях», – сказал Помпео.

Как пишет «Форбс», интерес Китая к Балканам объясняется низкой стоимостью рабочей силы в этом регионе, а также желанием «вторгнуться в Европу». Босния и Герцеговина, Албания, Черногория, Сербия и Северная Македония могут однажды стать государствами-членами ЕС, поэтому упреждающие инвестиции могут укрепить китайские рычаги влияния в регионе, говорится в статье.

В рамках программы «Один пояс – один путь» Пекин объявил об инвестициях свыше 12 млрд долл. в инфраструктурные проекты на Балканы.