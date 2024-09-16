Помпео рассказал, «как надо обманывать Путина»

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Предупреждение президента РФ Владимира Путина о сильном ответе на разрешение для Украины использовать дальнобойные ракеты против России нужно воспринимать серьезно, хотя оно и противоречит «теории эскалации».

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно меньше говорить о том, что ты хочешь сделать, по теории эскалации. Важно, как это воспринимается. Нужно держать паузу неопределенности по поводу того, что ты будешь или не будешь делать. Мы делимся с вами разведданными и не говорим, чего вы не сделаете. Не нужно говорить публично, чего мы никогда не сделаем. Если ты говоришь, что не будешь делать чего-то, ты себя сам сдерживаешь. Нужно думать о том, что мы делаем все вместе», – высказался Помпео.

Он отметил, что в бытность Дональда Трампа президентом США «никто никогда не знал, что он собирается делать».