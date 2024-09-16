Помпео рассказал, «как надо обманывать Путина»

Елена Острякова.  
16.09.2024 16:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 964
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Предупреждение президента РФ Владимира Путина о сильном ответе на разрешение для Украины использовать дальнобойные ракеты против России нужно воспринимать серьезно, хотя оно и противоречит «теории эскалации».

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предупреждение президента РФ Владимира Путина о сильном ответе на разрешение для Украины использовать дальнобойные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Нужно меньше говорить о том, что ты хочешь сделать, по теории эскалации. Важно, как это воспринимается. Нужно держать паузу неопределенности по поводу того, что ты будешь или не будешь делать. Мы делимся с вами разведданными и не говорим, чего вы не сделаете. Не нужно говорить публично, чего мы никогда не сделаем. Если ты говоришь, что не будешь делать чего-то, ты себя сам сдерживаешь. Нужно думать о том, что мы делаем все вместе», – высказался Помпео.

Он отметил, что в бытность Дональда Трампа президентом США «никто никогда не знал, что он собирается делать».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть