Помпео – украинцам: Вам нужно вытеснить Московский Патриархат

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Бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что создание раскольничьей ПЦУ при его участии помогает Украине в ходе конфликта с Россией.

Об этом он заявил в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Между прочим, я так горжусь тем, что произошло. Я думаю, это изменило ход войны. Поэтому я воздаю его святейшеству Варфоломею и руководству Православной Церкви Украины большую честь за то, что они сделали», – сказал Помпео.

Его спросили, как переубедить украинцев ходить в храмы канонической Церкви.

«Я не знаю, как это сделать. Есть нарратив о том, что Московский Патриархат является правильным, что Зеленский и лидеры ПЦУ преследуют христиан. Это просто безумие, по моему мнению, но я слышу это время от времени. Вам просто нужно продолжать рассказывать эту историю. Я видел записку, которую некоторые христианские лидеры отправили спикеру Джонсону (против притеснения УПЦ МП, – ред.). Я надеюсь что руководство Украины будет говорить об этом, чтобы они знали реальную ситуацию. Вам нужно вытеснить Московский Патриархат из Украины, потому что это просто инструмент тех, кто пытается уничтожить вашу нацию», – сказал Помпео.