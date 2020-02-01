Помпео в Киеве готовил новые гадости для России и Сербии

01.02.2020, Киев, Игорь Петров

Встреча в ходе вчерашнего визита в Киев госсекретаря США Майкла Помпео с главой созданной усилиями администрации Петра Порошенко раскольнической ПЦУ Епифанием Думенко свидетельствует о том, что Америка и дальше будут пытаться расколоть мировое Православие.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«То, что Помпео публично встречался с Епифанием Думенко, показывает, что США и дальше будут продолжать действия, направленные на раскол мирового Православия. С Украины этот процесс только начался.

Сейчас по украинскому образцу инициируется точно такой же сценарий для Сербии, для Черногории. Фактически ведется раскол по линии греческие Церкви-славянские Церкви.

Греческие Церкви просто «нагибают» чтобы они признали «украинскую Церковь».

Это исключительно американский сценарий. И Помпео показал, что США и дальше будут проводить эту линию», – сказал эксперт.

В целом визит Помпео в Киев показал, что США по-прежнему рассматривают Украину как инструмент давления на Россию и фактор в своей внутренней политике в контексте выборов.

«Если судить по тому, что объявлено публично, речь шла о евроатлантическом сотрудничестве и взаимодействии в этом контексте между Украиной и США. Я думаю, что стоит смотреть на то, что осталось за кадром. Очевидно, что США сегодня рассматривают Украину как элемент своих внутренних стратегий. В этом плане Украина более интересна в американских больших играх вокруг выборов, чем в других своих ипостасях. Что касается международных аспектов, то Украина остается форпостом американской политики на антироссийском направлении», – считает политолог.