Помпео в Киеве вышел за рамки дипломатической корректности

02.02.2020, Киев, Игорь Петров

Наиболее скандальным итогом посещения Киева госсекретарем США Майклом Помпео можно считать встречу с главой раскольнической структуры ПЦУ Епифанием – тем самым, американцы открыто продемонстрировали, что участвовали в проекте против Русской Православной Церкви.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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Зачем Помпео встречался в Киеве с Епифанием – для меня загадка. Тем самым о публично объявил, что ПЦУ – американский проект. Именно американцы стимулировали Варфоломея к предоставлению Томоса, в этом же направлении они работали с греками, добиваясь того, чтоб Элладская и Александрийская Церкви признали ПЦУ.

И зачем Помпео было делать такой камингаут – непонятно. Очевидно, это вызовет соответствующую реакцию в церковной среде. Верующие всегда отрицательно воспринимают вмешательство в церковную жизнь государства, тем более, чужого.

Да и в самой Америке это может вызвать вопросы. Там вопросы религиозной свободы играют большую роль и в политике, и в общественной жизни.

Сейчас идет откровенное вмешательство в религиозную жизнь других стран. Речь – не только об Украине, речь идет о Северной Македонии, Черногории, Египте (Александрийский Патриархат). И такое откровенное вмешательство в религиозную жизнь может вызвать вопросы у демократов в Конгрессе. Это будет весьма некстати в контексте предвыборной кампании, импичмента и т.д.

После встречи с Епифанием Помпео заявил, что он будет с Зеленским фактически лоббировать ПЦУ, что вообще уже выходит за рамки какой-то дипломатической корректности.

Что касается остального содержания визита Помпео, то были дежурные фразы про инвестиции, которых нет, но которые якобы будут.

Обсуждался проект разработки нефтяного месторождения на шельфе Черного моря, хотя ранее американская компания ExxonMobil отказалась от разработки этого месторождения, поскольку оно слишком маленькое.

Другие инвестиции тоже не очень реалистичны. Говорили об очередной поставке «Джавелинов», но в этом нет смысла – никаких российских танков на горизонте нет и не предвидится. Да и все понимают, в 21 веке никакие российские танки никуда не поедут, пока не прилетят баллистические ракеты и не уничтожат системы ПВО, после чего прилетят самолеты и разбомбят военную инфраструктуру. Только потом поедут танки с десантом. А, может, и не поедут, может украинская армия сразу разбежится, и входить будет сразу военная полиция.

Необходимости в «Джавелинах» просто нет. Тем более, что по условиям предыдущей сделки в приграничные районы они доставляться не могут. Они просто лежат на складе во Львовской области, и ради такого пиара «Америка с нами» было потрачено 400 млн долларов», – отметил Белашко.