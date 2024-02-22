Помпео включил «покерфейс» на отчаянную просьбу Гордона «ликвидировать Путина»

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Экс-госсекретарь США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео отверг возможность «ликвидации» президента РФ Владимира Путина.

Так он отреагировал на просьбу киевского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международный военный преступник Путин сегодня убивает сотни тысяч не только украинцев, но и россиян, разрушает украинские города, разрушает Украину. ЦРУ в состоянии решить вопрос ликвидации Путина?», – спросил Гордон.

«Поддержка, которую предоставят США будет в тех формах, которые вы уже видели», – сказал Помпео.

Он сожалеет только о том, что Запад не дал Украине «возложить на Путина столько расходов, чтобы он поменялся».