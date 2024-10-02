Помпео ждёт «военного поражения» России, чтобы одарить её статусом «королевы бензоколонки»

Елена Острякова.  
02.10.2024 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Сюжет дня, Украина


ЕС должен не только «формально» принять Украину в свои члены, но и попытаться восстановить экономические отношения с Россией после ее военного поражения.

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС должен не только «формально» принять Украину в свои члены, но и попытаться восстановить...

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«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Нельзя позволить им думать, что они дошли до такого момента… Для меня это проблема Китая. Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели», – рассуждал Помпео.

Он считает, что Запад должен будет убедить Россию, «что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», а то она стала слишком самоуверенной.

«Поскольку Россия чувствует себя более уверенно и приходит к убеждению, что ее экономика не пострадает от режима санкций, она агрессивно действует в Европе. Я думаю, это придаст им смелости действовать в других местах, включая Южную Африку, и даже в регионе Сахель. Есть мнение, что геополитическая психология России чувствует себя сильнее и считает Запад слабее», – сказал Помпео.

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