Помпео ждёт «военного поражения» России, чтобы одарить её статусом «королевы бензоколонки»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС должен не только «формально» принять Украину в свои члены, но и попытаться восстановить экономические отношения с Россией после ее военного поражения.

Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в разговоре в российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Нельзя позволить им думать, что они дошли до такого момента… Для меня это проблема Китая. Нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели», – рассуждал Помпео.

Он считает, что Запад должен будет убедить Россию, «что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», а то она стала слишком самоуверенной.

«Поскольку Россия чувствует себя более уверенно и приходит к убеждению, что ее экономика не пострадает от режима санкций, она агрессивно действует в Европе. Я думаю, это придаст им смелости действовать в других местах, включая Южную Африку, и даже в регионе Сахель. Есть мнение, что геополитическая психология России чувствует себя сильнее и считает Запад слабее», – сказал Помпео.