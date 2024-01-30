Помыкавшись по европам, украинские беженцы начинают переезжать в Россию

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Между бежавшими с Украины жителями Юго-Востока и западенцами за границей не складываются отношения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал покинувший Украину и перебравшийся в Ирландию беженец с Украины по имени Сергей.

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Чтобы покинуть страну, ему пришлось влезть в долги и купить за 4,5 тысячи долларов справку, позволившую выехать из страны. Сейчас он с семьей проживает в городке Слайго на северо-западе Ирландии.

По его словам, даже здесь украинцы продолжают делиться на западных и восточных.

«Беженцев с Западной Украины мы называем бандеровцами. Нам приходится с ними сидеть бок о бок на курсах. Они постоянно предъявляют нам претензии, говорят: «Почему вы разговариваете на русском?» А в Запорожье на русском все издавна и говорят. Хотя потом уже школы начали переводить на украинский язык. Запрещать продавцам в магазинах и сотрудникам различных учреждений общаться с покупателями и посетителями на русском. Но искоренить его так и не смогли», – сказал Сергей «Московскому комсомольцу».

Он обращает внимание, что по приезду в Ирландию на административных зданиях еще где-то висели украинские флаги, но теперь их не видно.

Ирландские власти анонсировали, что украинцам уменьшат еженедельное пособие с 220 до 38 евро и лишат бесплатного жилья.

«Все наши знакомые, которые переехали в Ирландию, включая соседей по подъезду в Запорожье, не хотят возвращаться на Украину. Там нет ни работы, не стабильности. Идут боевые действия. Но, если в Ирландии сократят пособия в шесть раз, придется покинуть остров. Без работы тут не проживешь», – говорит беженец.

При этом он решил, что будет переезжать в Россию, в состав которой по итогам референдума вошла его родная Запорожская область.

Под Украиной он быть не хочет.

«Никто не знает, где в дальнейшем будет проходить граница. Звучат мнения, что по Днепру. А у нас Днепр проходит прямо через город. Наш дом находится как раз на правом берегу. Получается, что мы можем остаться под контролем Киева?», – недоволен переселенец.

Ехать в Россию мужчина планирует через Турцию, поэтому сейчас собирает деньги на билеты.

«Жена тоже не против, чтобы мы переехали в Россию. Конечно, ей придется ругаться со своей родней, которая рьяно поддерживает Зеленского и Украину. Мне порой страшно их слушать. Поражаюсь их ненависти. Они не верят, что, начиная с 2014 года, украинские националисты обстреливали Донбасс, там гибли люди. Никакие доводы слушать не хотят. Если честно, я не знаю, как мы потом будем вместе уживаться», – добавил Сергей.