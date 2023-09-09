Понаберут по объявлению – у американцев проблемы резидентурой в России

Елена Острякова.  
09.09.2023 18:28
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Россия


Американские службы выпускают видеоролики, в которых предлагают российским гражданам сотрудничество за деньги, от отчаяния.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские службы выпускают видеоролики, в которых предлагают российским гражданам сотрудничество за деньги, от отчаяния....

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«Они ведь не от хорошей жизни объявляют набор русскоязычных и русских граждан на службу в ЦРУ и ФБР. У них с одной стороны расширились оперативные возможности: огромное количество мигрантов, людей, заинтересованных в сотрудничестве. С другой стороны у них возникают проблемы. Их же интересуют первые лица. Наши дипломаты, с которыми контакты ограничены. Раньше с дипломатом можно было познакомиться на любом приеме. Сегодня все это окуклилось. Американские спецслужбы думают, как выйти на поляну, которую им нужно вспахивать с точки зрения получения информации. Мне дипломаты рассказывают, что вербовки идут чуть ли не по телефону. Человек борзеет, когда понимает вседозволенность. Они понимают, что им ничего не грозит», – сказал Михайлов.

Он выразил уверенность в том, что завербовать российских дипломатов американцам не удастся.

«Наш дипломатический корпус находится в таком внутреннем морально-нравственном тонусе, что спецслужбам рассчитывать на какие-то большие успехи практически невозможно», – сказал Михайлов.

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