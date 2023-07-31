«Понабрали извращенцев» – шведский журналист прошёлся по западным разведкам

Владимир Гладков .  
31.07.2023 16:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина


Западная разведка настолько потеряла квалификацию, что даже не смогла спрогнозировать вполне очевидные итоги украинского наступления.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил шведский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная разведка настолько потеряла квалификацию, что даже не смогла спрогнозировать вполне очевидные итоги украинского...

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«В украинской армии меньше бойцов, чем в российской армии. Меньше самолётов, орудий, танков, броневиков. И почему мы могли бы исходить из того, что Украина быстро и славно победит? Из всех соображений, которые можно изложить двумя колонками в тетрадке с клеткой, получилось бы одинаково.

Может быть, запад рассчитывал на другую социально-психологическую обстановку в России, другой расклад. Может быть, думали, что этот – то ли мятеж, то ли разыгранный спектакль, как-то существенно изменит мотивацию Вооружённых сил России. Может быть, они рассчитывали, что у России закончатся ракеты и снаряды», – предполагал Песке.

Он подчеркнул, что западные разведывательные службы сильно деградировали за последние десятилетия.

«Я бы сейчас не переоценивал мыслительные способности офицеров Бундесвера и знаменитой британской разведки. У нас каждый день газеты печатают экскременты из этой великой британской разведки, которая знает и сколько патронов, и кто кого обидел, кто с кем поругался. Там сидят сказочники, люди с сомнительной репутацией», – добавил шведский журналист.

Песке объяснил такое положение дел безграмотной кадровой политикой.

«Напомню, в Британскую разведку набирают людей так же по квотам – инвалидов, сексуальных извращенцев, женщин тащат. Если раньше в эти органы брали способных или своих, то теперь тащат по квотам. Ну и, понятно, их коэффициент полезного действия оставляет желать лучшего», – подытожил он.

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