«Понабрали извращенцев» – шведский журналист прошёлся по западным разведкам

Западная разведка настолько потеряла квалификацию, что даже не смогла спрогнозировать вполне очевидные итоги украинского наступления.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил шведский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинской армии меньше бойцов, чем в российской армии. Меньше самолётов, орудий, танков, броневиков. И почему мы могли бы исходить из того, что Украина быстро и славно победит? Из всех соображений, которые можно изложить двумя колонками в тетрадке с клеткой, получилось бы одинаково.

Может быть, запад рассчитывал на другую социально-психологическую обстановку в России, другой расклад. Может быть, думали, что этот – то ли мятеж, то ли разыгранный спектакль, как-то существенно изменит мотивацию Вооружённых сил России. Может быть, они рассчитывали, что у России закончатся ракеты и снаряды», – предполагал Песке.