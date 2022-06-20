«Понадобилась война, чтобы в российских эфирах зазвучало слово «русский» – доброволец-штурмовик РФ

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Новости Украины

Только столкнувшись с прямой угрозой западного вторжения, российское общество принялось успешно противостоять агрессивной пропаганде противника, стремительно возвращаясь к историческим корням.

Об этом в ходе дискуссионного вечера в Санкт-Петербурге рассказал доброволец одного из штурмовых отрядов ВС РФ Владимир с позывным «Ульфер», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи обсуждался вопрос, как работать государству с национально ориентированными организациями и регулировать в этом отношении законодательство.

«Как работать с национально ориентированными русскими организациями? Работать по принципу – «не можешь помочь – не мешай». У нас очень долгое время, даже по центральным телеканалам (я не говорю уже на уровне представителей власти) стеснялись произнести слово «русский». Только сейчас, когда наша страна вновь оказалась в опасности внешней интервенции, западного вторжения, сейчас, неожиданно, вспомнили о русском национальном самосознании. Это и хорошо. Страна возрождается, приходит к своему величию, пусть и через такой трудный путь, как война. Но, к сожалению, история не терпит сослагательных наклонений и слабости, если нам нужно пройти этот путь – мы его пройдем», – заявил солдат.

Военнослужащий призвал соотечественников усердно изучать историю своей страны и вдохновляться героическими подвигами русского народа, чтобы не поддаваться губительному влиянию извне.

«Идет борьба с антирусскими настроениями и антирусскими организациями – нужно развивать своё. Русское национальное самосознание – это настолько мощный инструмент, имеющий настолько глубокие исторические корни. Нам нет необходимости искусственно взращивать национально ориентированных людей, просто позвольте людям изучать нашу историю, историю нашей страны, и они вырастут национально ориентированными патриотами. Потому что вся история нашей страны пропитана самоотверженностью русских людей, которые и на поле боя, и на других полях сражений – хоть научных, хоть общественных, хоть социальных – вкладывали самих себя ради того, чтобы наша страна процветала. Позвольте людям проникнуться духом своего народа, своей страны, и мы получим национально ориентированное мыслящее поколение, в котором уже не прорастут никакие семена антирусских настроений», – рассуждал он.

Боец отметил, что в настоящее время, современная Россия возвращается к советской практике культивирования русского самосознания. Также подчеркнул, что возрождение национальной идеологии – жизненно необходимо РФ.

«Почему в нашем обществе прорастали антирусские настроения? Потому что после развала Советского Союза никакой внятной идеологии в государстве, к сожалению, выработано не было. Только сейчас, оказавшись под угрозой мировой войны, начинаем к этому приходить, возвращаться к этим истокам. Был Ельцин, который развалил страну, потом нашему нынешнему президенту пришлось собирать ее по кусочкам. У рычагов власти были такие персонажи, как Чубайс, которые совершенно ничего позитивного не несли, а наоборот, изнутри разваливали нашу страну и, под влиянием своих западных кураторов, пытались внедрить абсолютно противоречащие нашим национальным интересам программы. Нужно развивать свое национальное самосознание, и тогда не будет никаких антирусских настроений и проблем, чтобы работать со своими организациями», – добавил «Ульфер».