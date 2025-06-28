Понаехавшие богачи, патрули с собаками и протесты горожан: как проходит скандальная свадьба Безоса в Венеции

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Венецианцам не удалось сорвать вызвавшую гнев и возмущен е скандальную свадьбу американского миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес стоимостью 55 миллионов долларов, которую богатей провел в их городе, вопреки массовым протестам горожан.

Как пишет СNN, торжество, ставшее пощечиной общественному мнению и вкусу жителей отдельно взятого города, собрало множество знаменитостей и превратило венецианские каналы в гламурную витрину для звезд. В Венецию прибыли сотни «богатых и знаменитых». На улицах в исторической части города наблюдается повышенное количество полицейских с собаками, а некоторые улицы оцеплены.

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«Свадьба проводится в условиях строгой секретности, чтобы избежать протестов. Несмотря на заверения организаторов в уважении к городу, часть местных жителей и активистов выступает против мероприятия, считая его символом элитного захвата Венеции. Власти, напротив, поддерживают событие, которое сопровождается прибытием суперъяхт и медийным вниманием», – говорится в публикации.

Выбрав местом проведения своей свадьбы Венецию, основатель Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и глава издательского дома The Washington Post Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес изначально столкнулись проблемами и натолкнулись на сопротивление активной части горожан.

«Венеция истощена!» – так отреагировали местные жители на новость предстоящем многолюдном мероприятии. Власти города, напротив, считают, что «Это обогатит Венецию», поскольку многодневные свадебные торжества принесут городу большие доходы.

Местом бракосочетания выбрана старинная церковь аббатства Санта-Мария Делла Мизерикордия. Организатор протестов Федерика Тонинелло заявила журналистам:

«Безос никогда не доберётся до Мизерикордии! Мы покроем улицы нашими телами, перекроем каналы спасательными средствами, шлюпками и катерами».

«Мы бросимся в воду и будем использовать надувные лодки, чтобы помешать проведению мероприятия», — заявила Bloomberg Федерика Тонинелло, представительница движения «Нет места Безосу», которое объявило о планах заблокировать доступ по суше и по воде к месту проведения свадебной церемонии.

Участники движения «Нет места Безосу» повесили баннер с зачеркнутым именем миллиардера на Сан-Джорджо Маджоре, церкви XVI века, украшенной картинами старых мастеров, где состоится свадьба.

«Мы протестуем против использования Венеции в качестве сцены из папье-маше, города, которым можно пользоваться по своему усмотрению», — заявили активисты.

Венецианские протесты против свадьбы Безоса стали частью общеевропейской волны протестов против нарастающего туристического потока, прокатившейся в этом году по всей Южной Европе. Ежегодное число посетителей Венеции превышает 13 миллионов человек, а коренное население неуклонно сокращается.

К тому же, сейчас Безос, как и другие супербогачи, получают в Италии огромные налоговые льготы. Венецианцы говорят: если Безос может платить за свадьбу такие безумные деньги, значит он может и налоги платить на общих основаниях.

Учитывая настроения и заявления венецианцев, и из опасений серьезного конфликта, скандальная свадьба, изначально запланированная на 24–26 июня, была перенесена «по логистическим причинам» на 28–29 июня.

Принадлежащая Безосу газета The Washington Post выпустила хвалебный материал в честь свадьбы своего владельца, написав, что миллиардер и его невеста Лорен Санчес «продемонстрировали все лучшее и худшее, что есть в этом городе».

В пятницу вечером Безос прибыл на остров Сан-Джорджо Маджоре, где был установлен амфитеатр, окружённый живой изгородью. В чёрном смокинге он пожал руку капитану, вышел на берег, и вскоре к нему присоединились гости — звёзды, бизнесмены и родственники. Место патрулировали не только частные охранники, но и полиция на водных мотоциклах.

Накануне в Венеции прошла акция протеста: активисты с ручным лазером проецировали лозунги против Безоса на колокольню Сан-Марко. Полиция не смогла их задержать. Утром следующего дня активисты Extinction Rebellion в масках жениха и невесты повторили перформанс с плакатами: «Безос приносит богатство, но вы всё равно останетесь работниками в уязвимом положении».

Тем временем среди богатых гостей свадьбы царил ажиотаж: в меню свадебного фуршета были спагетти алла Нерано от ресторана с 3 звёздами Мишлен, десерты от Sal De Riso. На улицах — Билл Гейтс, Опра Уинфри, Иванка Трамп и Орландо Блум.

Итальянские фотографы, включая ветерана Андреа Меролу, отслеживали все передвижения гостей. Мерола заметил личных фотографов Безоса у отеля Aman — это был сигнал, что скоро появится сам миллиардер. Он успел сделать чёткий кадр Безоса, махающего прессе, когда тот садился в роскошное водное такси Moa по пути на приём в палаццо Брандолини, организованный модельером Дианой фон Фюрстенберг.

Мерола сравнил свадьбу Безоса с торжеством Джорджа и Амаль Клуни в 2014 году: «Клуни, однако, не вызвал протестов. И свадьба тогда была открытой, с шествием по каналам».

Сейчас же атмосфера иная. Частные охранные фирмы патрулировали маршруты Vaporetto с собаками, натренированными на взрывчатку. Доступ к местам проведения мероприятий был ограничен.

«Это похоже на бронированную свадьбу», — сказал Мерола, используя уничижительный термин, ставший популярным в итальянской прессе.