Понаехавшие в Киев русофобы погрязли в склоках и разочаровались друг в друге

11.01.2019, Киев, Максим Карпенко

В лагере вчерашних майданщиков, поддерживающих карательную операцию в Донбассе, очередной раздрай.

Так, известный волонтер Юрий Касьянов в своем блоге назвал «порохоботами» беглых российских либералов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева, поддерживающих политику президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Старый знакомый Аркадий Бабченко разочаровал снова – стал открыто агитировать за Порошенко, поливая дерьмом других кандидатов в президенты так завзято, как последний порохобот. И дело даже не в фамилии аркашиного фаворита, – если бы он топил за Тимошенко, это было бы так же гнусно.

Дело в том, что Аркадий Батькович из журналиста окончательно превратился в пропагандиста, нарушив своё же обещание не вмешиваться в украинские дела, и своей поддержкой правящего режима перечеркнув всё написанное им же в дни Майдана. Впрочем, давно известно, что настоящий русский либерал, если остаётся в живых, обязательно заканчивает свои дни оправданием произвола и прославлением тирании», – написал Касьянов.

Далее он вспомнил и меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева, лишив эмигрантов права давать указы украинцам.

«Ваша открытая работа на стороне Порошенко в острой внутриукраинской политической сваре не делает вам чести. Вас приютила страна, а не правящий режим. Страна, которую вы ещё, в отличие от России, «не просрали», говоря словами Бабченко. Не успели ещё «просрать» своими высокомерными, по праву старшего брата, советами. К счастью для нас, украинцев», – отметил волонтер.

В ответ обидевшиеся бывшие российские журналисты пообещали удалить из друзей Касьянова и попытались оправдать свое право на нравоучения.

“Режим Порошенко”, оказывается, тирания. Порошенко – тиран. Военное положение, наверное, до сих пор, и выборы отменены. Не избранный на демократических выборах президент, занимающий выборную должность, которая за два месяца все еще и не известно кому достанется, а “режим” и “тирания”. Как-то ты совсем уже в свой мир ушел, Юрий Батькович.

Кстати, я помню, как еще пару лет назад про “не вмешиваться в украинские дела” писали тебе – как понаехавшему, ну, только на двадцать лет раньше. Теперь это говоришь мне ты. Касательно российского либерала – я житель Украины. Я резидент Украины. Я имею полное право высказывать свое мнение о будущем страны, которая дала мне укрытие и в которой я живу. И я буду его высказывать.… Страна меня не «приютила». Страна выдала мне вид на жительство с формулировкой «За заслуги перед Украиной», – написал в ответ Бабченко.

«Если ты и крымского татарина записал в Украине в чужаки, которые должны перед тобой заткнуться, то это демонстрирует непристойность дискурса со всей четкостью. Спасибо, что дошел до такого, больше иллюзий нет, имею честь прекратить считать себя твоим френдом. Больше ни слова, ни упоминания, ничего, пиши, говори, что хочешь. Это путь к моральной пропасти, личностной, политика не при чем», – обиделся Муждабаев.