«Понимает ли он сам, как выглядит?» – Очередное грозное предостережение Медведева вызвало критику патриотов и издёвки на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Россия применит ядерное оружие в случае атаки ВСУ на Крым.

Об этом он заявил, отвечая вопросы российских журналистов и пользователей соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они готовятся к наступательным операциям, это всем известно. Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения. Если говорить о серьезных вещах, связанных с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это основание для применения всех средств защиты, включая предусмотренные доктриной ядерного сдерживания, когда использование любых видов вооружений грозит существованию самого государства. А попытка отколоть часть государства – это попытка посягнуть на его существование. Делайте выводы сами. Здесь очевидно есть основания для применения абсолютно любого оружия. Я надеюсь, это понимают наши «друзья» за океаном», – сказал Медведев.

По его мнению, «угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла».

«Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечно счете приближает этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится, но всадники Апокалипсиса в пути, можете не сомневаться», – сказал Медведев.

Он считает, что США не дают разрешения Киеву начать переговоры, потому что хотят нанести максимальный урон России.

«Именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками делает всё, чтобы как можно быстрее протолкнуть помощь. Украина для него незаживающая рана, помноженная на деменцию», – сказал Медведев.

При этом в возможной ядерной войне, уверен зампред Совбеза РФ, победителей не будет.

«Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над РФ. Часть из них нанесет гарантированное поражение, прямое или ответно-встречное. Последствия будут чудовищные, и невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая», – сказал Медведев.

Публицист Максим Калашников скептически воспринял слова чиновника, напомнив, что всего несколько месяцев назад украинская армия захватила российский областной центр Херсон.

«Понимает ли он сам, как выглядит? То есть, попытка Киева отбить Крым – это ядерный удар в ответ. А захват Херсона (по закону – части РФ) такового ответа не предусматривает. Равно как и попытки ВСУ отбить Донецк и Луганск, обстрелы Белгорода… То есть, Крым выше их по сорту?» – недоумевает Калашников.

Кстати, возможно именно из-за указанных Калашниковым причин, но грозное предостережения Медведева на Украине противников России не испугали – слова зампреда Совбеза чиновника традиционно встретили хамскими нецензурными комментариями.

Вот что написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, который год упивающийся от безнаказанности.