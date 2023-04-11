Пономарев грозит, что украинцы испортят Парад Победы в Москве

Анатолий Лапин.  
11.04.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва, Парад Победы, Россия, Сюжет дня, Украина


В Украине есть много желающих омрачить Парад Победы на Красной площади в Москве.

Об этом в эфире 24 телеканала заявил находящийся в розыске в РФ бывший депутат Госдумы экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Украине есть много желающих омрачить Парад Победы на Красной площади в Москве. Об...

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По мнению Пономарева, авиационную часть парада отменили в прошлом году из-за страха удара со стороны Украины.

«Если вы помните прошлый парад, который происходил в прошлом мае, то там уже были разные ограничения, они не рискнули, например, авиацию привлечь к этому параду именно из-за того, что боялись, что там будут наши военные сбивать эти самолеты», – сказал перебежчик.

«Что будет сейчас, я не знаю, но считаю, что ограничений будет намного больше, потому что не так много осталось, чего там показывать. И именно из-за вопроса безопасности, потому что, конечно, для этого парада там будет много желающих внутри Украины что-то такое там сотворить», – заявил Пономарев.

Ранее в Киеве пообещали 20 миллионов, если украинский беспилотник прорвется на Красную площадь Москвы 9 Мая.

«9 мая – это очень хороший момент, потому что как я прочитал, то Путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, «очень законные военные цели». Поэтому, я считаю, а мы это постигнем, сообщество, разрабатывающее беспилотники, должно сделать им праздник.

Мы должны о себе напомнить. И я решил установить премию для украинского производителя, которая составляет очень значительную сумму — это 20 миллионов гривен», – заявил один из основателей  соучредитель «Монобанка» Владимир Яценко.

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