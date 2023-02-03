Пономарев мечтает стать гауляйтером Зеленского в России

Елена Острякова.  
03.02.2023 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 75
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина, экстремизм


В Киеве крайне негативно относятся к российской несистемной оппозиции.

Об этом террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «Политнавигатора»

В Киеве крайне негативно относятся к российской несистемной оппозиции. Об этом террорист, экстремист и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украина на данный момент очень плохо относится к российской оппозиции. Я бы сказал, что она относится к ней хуже, чем к Путину. Потому что Путин для нее понятный враг, его надо убить. Российскую оппозицию она считает лицемерной и трусливой», – сказал Пономарев.

Он уверен, что только с ним будет разговаривать президент Украины Владимир Зеленский «после победы», потому что он «воевал» в киевской теробороне.

«Я исхожу из того, что держава-победительница в этой войне, которой будет Украина, будет диктовать свои условия относительно послевоенного устройства России. Мы можем дискутировать относительно степени этого диктата. Я как российский патриот не заинтересован в том, чтобы этот диктат был абсолютным, но то, что это будет очень сильное влияние, безусловно.

Я считаю, что влияние Украины лучше, чем влияние США, потому что Америка будет заинтересована в компромиссном сценарии: пусть Мишустин будет, лишь бы война закончилась и Путина убрали. А Украина заинтересована в фундаментальной смене системы», – рассуждал Пономарев.

Ранее в Европарламенте Пономарев утверждал, что Россия будет после поражения разделена на 34 государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть