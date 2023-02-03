Пономарев мечтает стать гауляйтером Зеленского в России

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В Киеве крайне негативно относятся к российской несистемной оппозиции.

Об этом террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев заявил в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «Политнавигатора»

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«Украина на данный момент очень плохо относится к российской оппозиции. Я бы сказал, что она относится к ней хуже, чем к Путину. Потому что Путин для нее понятный враг, его надо убить. Российскую оппозицию она считает лицемерной и трусливой», – сказал Пономарев.

Он уверен, что только с ним будет разговаривать президент Украины Владимир Зеленский «после победы», потому что он «воевал» в киевской теробороне.

«Я исхожу из того, что держава-победительница в этой войне, которой будет Украина, будет диктовать свои условия относительно послевоенного устройства России. Мы можем дискутировать относительно степени этого диктата. Я как российский патриот не заинтересован в том, чтобы этот диктат был абсолютным, но то, что это будет очень сильное влияние, безусловно. Я считаю, что влияние Украины лучше, чем влияние США, потому что Америка будет заинтересована в компромиссном сценарии: пусть Мишустин будет, лишь бы война закончилась и Путина убрали. А Украина заинтересована в фундаментальной смене системы», – рассуждал Пономарев.

Ранее в Европарламенте Пономарев утверждал, что Россия будет после поражения разделена на 34 государства.