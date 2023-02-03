Пономарев рассказал, под каким флагом ВСУ собираются идти на Москву

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Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев запутался в численности российских боевиков, воюющих за ВСУ.

В интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского он сначала заявил, что «добровольческий корпус «Свобода России» состоит из двух батальонов численностью в 500 человек, которые входят в состав «интернационального легиона».

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Однако уже в следующей фразе численность выросла в 8 раз.

«Сейчас ситуация в Украине такая: примерно 4 тысячи россиян воюют в общей сложности на фронте против путинской армии. Из них подавляющее большинство не легализовано. Это большая проблема, потому что юридически ты не можешь быть бойцом, если у тебя не украинский паспорт. Поэтому этот интернациональный легион. Там есть специальное законодательство. И в рамках этого легиона сделано специальное русское подразделение», – утверждал Пономарев.

По его словам, в «интернациональный легион» также входят белорусский и грузинский полки, а также чеченское, башкирское и крымско-татарское подразделения.

«Есть другие подразделения, но они нелегальные с точки зрения закона. Есть очень боевая команда из числа правых активистов – «Русский добровольческий корпус». Эта команда создана достаточно известным в правой среде человеком по имени Вайтрекс. Они политически были связаны с движением известного Тесака (Марцинкевича). Это подразделение маленькое – 19 человек, но они очень боевые. Но правые их любят и к ним присоединяются», – сказал Пономарев.

Судя по всему, с русскими боевиками такая же ситуация, как и с белорусскими. Реально их потешный «полк Калиновского» до всех потерь насчитывал 160 человек, однако главари называли совсем другие цифры, потому что в реальности «полк» был укомплектован наемниками из Польши и других стран.

Зачем нужны эти «фальшивые флаги» Пономарев сам бесхитростно объяснил.

«Чисто юридически он перестанет быть частью ВСУ, но легионеры хотят пойти на Москву. Они хотят освободить Россию. Это касается не только россиян. Я знаю большое количество украинцев, которые сейчас на фронте и которые говорят: как украинская армия мы входить на территорию России не будем, но если вы, пацаны, туда пойдете, мы с вами», – трепался беглый экстремист.