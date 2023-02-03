Пономарев рассказал, под каким флагом ВСУ собираются идти на Москву

Елена Острякова.  
03.02.2023 21:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 694
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина, экстремизм


Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев запутался в численности российских боевиков, воюющих за ВСУ.

В интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского он сначала заявил, что «добровольческий корпус «Свобода России» состоит из двух батальонов численностью в 500 человек, которые входят в состав «интернационального легиона».

Террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев запутался в численности российских боевиков, воюющих за ВСУ....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Однако уже в следующей фразе численность выросла в 8 раз.

«Сейчас ситуация в Украине такая: примерно 4 тысячи россиян воюют в общей сложности на фронте против путинской армии. Из них подавляющее большинство не легализовано. Это большая проблема, потому что юридически ты не можешь быть бойцом, если у тебя не украинский паспорт. Поэтому этот интернациональный легион. Там есть специальное законодательство. И в рамках этого легиона сделано специальное русское подразделение», – утверждал Пономарев.

По его словам, в «интернациональный легион» также входят белорусский и грузинский полки, а также чеченское, башкирское и крымско-татарское подразделения.

«Есть другие подразделения, но они нелегальные с точки зрения закона. Есть очень боевая команда из числа правых активистов – «Русский добровольческий корпус». Эта команда создана достаточно известным в правой среде человеком по имени Вайтрекс. Они политически были связаны с движением известного Тесака (Марцинкевича). Это подразделение маленькое – 19 человек, но они очень боевые. Но правые их любят и к ним присоединяются», – сказал Пономарев.

Судя по всему, с русскими боевиками такая же ситуация, как и с белорусскими. Реально их потешный «полк Калиновского» до всех потерь насчитывал 160 человек, однако главари называли совсем другие цифры, потому что в реальности «полк» был укомплектован наемниками из Польши и других стран.

Зачем нужны эти «фальшивые флаги» Пономарев сам бесхитростно объяснил.

«Чисто юридически он перестанет быть частью ВСУ, но легионеры хотят пойти на Москву. Они хотят освободить Россию. Это касается не только россиян. Я знаю большое количество украинцев, которые сейчас на фронте и которые говорят: как украинская армия мы входить на территорию России не будем, но если вы, пацаны, туда пойдете, мы с вами», – трепался беглый экстремист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть