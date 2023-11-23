Пономарев: Соловей работает на ФСО

Елена Острякова.  
23.11.2023 18:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина


Скандальный политолог-иноагент Валерий Соловей, упорно распространяющий слухи о том, что президент РФ Владимир Путин умер в октябре, якобы работает на Федеральную службу охраны.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил бывший депутат Госдумы РФ, беглый экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальный политолог-иноагент Валерий Соловей, упорно распространяющий слухи о том, что президент РФ Владимир Путин...

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По его словам, слухи о смерти президента РФ и о двойниках Путина «выгодны Кремлю». Но не пояснил, почему их, кроме Соловья, упорно распространяет вся западная пресса и украинское ЦИПСО.

«Если говорить серьезно, то слухи про то, что он мертв, про то, что у него есть двойники, это слухи, которые нужны, прежде всего, самому Путину. Если есть двойники, значит, бессмысленно устраивать покушения, потому что ты не знаешь, на кого ты покушаешься. Если он мертв и ничего не меняется, значит, бессмысленно устраивать какие-то перемены власти в стране, потому что не важно: Путин или не Путин, все равно страна движется по той же колее.

Все это придумки из недр ФСБ и ФСО для сбития людей с толку. Склонен думать, что это ФСО, откуда получает информацию господин Соловей. Может быть, он в нее сам даже верит, а может, просто хайп ловит. Но заинтересовано в этом само кремлевское руководство. Путин один, без двойников, и когда мы его убьем, об этом все узнают», – рассуждал Пономарев.

Даже в среде радикальной либеральной эмиграции не склонны верить байкам Соловья. Там задаются вопросом, отчего скандальный политолог до сих пор не арестован и подозревают его в работе на Кремль.

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