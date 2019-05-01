Пономарёв рассказал, чем Москва хочет напугать Зеленского

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Указ о возможности получения российских паспортов жителями неподконтрольной части Донбасса – это способ Кремля напугать избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, единственный парламентарий, не поддержавший присоединение Крыма к РФ и живущий сейчас на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Почему паспорта начали раздавать именно сейчас? На мой взгляд, это способ напугать новую команду. Потому что подобные действия происходят каждый раз, когда готовится прямая оккупация территорий. Это было и в Грузии, и во многих других. В любом случае это говорит, что Россия фактически объявляет протекторат над этой территорией.

Это, конечно, пугает, особенно когда приходит новый президент, у которого есть пример Петра Порошенко, который тоже, когда шёл на выборы, говорил, что он – президент мира и очень быстро решит вопрос. И дальше, понятно, независимые от него обстоятельства, по воле Кремля он стал президентом, который вынужден воевать. Зеленский, разумеется, не хочет стать президентом, который вынужден воевать, и тем самым, чтобы его популярность рассыпалась в прах, тем более что наибольшее количество голосов он получил на Востоке Украины. Это чтобы он был более сговорчивым, и так далее», – говорит Пономарев о мотивах давления Москвы на Зеленского.