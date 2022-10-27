Пономарёв заявил о подготовке вооруженного мятежа в России

27.10.2022  12:34 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Криминал, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина
Новости Украины

Бежавшие из России прозападные либералы создают вооруженное подполье, которое может попытаться осуществить мятеж в РФ.

Об этом в эфире «Лучшего радио Израиля» заявил уехавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ранее взявший вместе со своими подельниками ответственность за теракт и убийство в Москве дочери политолога Александра Дугина Дарьи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие из России прозападные либералы создают вооруженное подполье, которое может попытаться осуществить мятеж в...

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По словам Пономарева, боевики его нового формирования воюют как на стороне украинской армии, так и уже находятся внутри РФ.

«Моя позиция заключается в том, что «Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой» – что только своей собственной рукой мы можем это сделать. И мы занимаемся тем, что создаем вооруженное сопротивление, и внутри России партизанское движение, и в Украине вооруженные отряды, которые сейчас воюют в составе украинской армии, но которые могли бы в критический момент времени вернуться в Россию и возглавить вооруженное восстание», – заявил Пономарев.

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