Понять и простить? – в Крыму бар, отказавшийся включить гимн России, принёс извинения

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Один из посетителей кароке-бара в Евпатории проведет 15 суток под арестом за публичные оскорбления военнослужащего и его супруги. Администрация заведения уже принесла свои извинения за отказ в исполнении гимна России под предлогом недовольства со стороны других посетителей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Шарипов Юсуф Серверович, 1999, это он на видео оскорблял военнослужащего и его жену в караоке клубе в Евпатории. 15 суток ареста, будет о чём подумать», – написал в своем телеграм-канале блогер Александр Талипов, благодаря которому история получила известность.

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Директор караоке-бара и администратор после обыска ОМОНа и беседы с правоохранителями принесли свои извинения и заверили, что поддерживают военнослужащих, страну и СВО. Но просто не доглядели за сотрудниками.

«Мы больше так не будем» – администрация караоке-бара в Евпатории принесла свои извинения за гимн России

«Я, Давыдов Евгений Геннадьевич, являюсь директором заведения и приношу свои извинения, что не уследил за своим сотрудниками в конфликте, происшедшем в данном заведении 15 марта: не поставили спеть гимн России. Проведены исправительные работы с персоналом, сделано данная ситуация больше не повторится. Я и персонал поддерживаем специально военную операцию Российской Федерации на территории Украины», – уверяет руководитель администрации бара.

Напомним, администрация караоке-бара отказала посетителям в исполнении гимна России, поскольку это могло вызвать нежелательную реакцию у контингента традиционных посетителей.

Супруга военного сняла диалог с администрацией на камеру и прислала видео на канал «Крымский СМЕРШ». Спустя некоторое время администрация заведения тоже выступила с разъяснением по поводу инцидента и приложила видео с камеры наблюдения, где отчетливо слышна как оценка подобным патриотически настроенным посетителям, так и угрозы насилия сексуального характера нетрадиционным способом.

Оказывается, жалобы на заведение поступали и раньше, но местные правоохранительные органы многозначительно ссылаются на некоего «Давида», который опекает противников Российской Федерации.

По информации Талипова, после публикации в соцсетях в караоке-бар прибыл ОМОН. Все участники инцидента установлены, а заодно конфискованы 1,5 тысячи литров фальсификата без каких-либо сопроводительных документов. Сейчас караоке-бар закрыт.